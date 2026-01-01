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Нанни Лой
Награды
Награды и номинации Нанни Лой
Nanni Loy
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Нанни Лой
Оскар 1964
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1989
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1967
Golden Rudder
Победитель
Golden Lion
Номинант
ММКФ 1963
Вне конкурса
Победитель
Берлинале 1972
Золотой берлинский медведь
Номинант
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