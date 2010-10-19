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Фильмография
Мишель Франсуа
Michel François
Киноафиша
Персоны
Мишель Франсуа
Мишель Франсуа
Michel François
Дата рождения
4 июля 1929
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
19 октября 2010
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.7
Призрачная повозка
(1939)
5.3
Лучшие годы
(1955)
Фильмография Мишель Франсуа
5.3
Лучшие годы
La meilleure part
драма
1955, Франция / Италия
6.7
Призрачная повозка
La charrette fantôme
драма, фэнтези
1939, Франция
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