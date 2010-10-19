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Мишель Франсуа Michel François
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Мишель Франсуа

Michel François

Дата рождения
4 июля 1929
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
19 октября 2010
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Призрачная повозка 6.7
Призрачная повозка (1939)
Лучшие годы 5.3
Лучшие годы (1955)

Фильмография Мишель Франсуа

Лучшие годы 5.3
Лучшие годы La meilleure part
драма 1955, Франция / Италия
Призрачная повозка 6.7
Призрачная повозка La charrette fantôme
драма, фэнтези 1939, Франция
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