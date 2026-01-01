Мишель Корде

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось

Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов

Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)

12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли

Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре

Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить

«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям

Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)

«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)