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Фильмография
Мишель Корде
Michèle Cordoue
Киноафиша
Персоны
Мишель Корде
Мишель Корде
Michèle Cordoue
Дата рождения
31 декабря 1920
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
23 мая 1987
Место рождения
XIX округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.3
Лучшие годы
(1955)
Фильмография Мишель Корде
5.3
Лучшие годы
La meilleure part
драма
1955, Франция / Италия
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