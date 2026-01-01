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Агнета Экманнер Agneta Ekmanner
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Агнета Экманнер

Agneta Ekmanner

Дата рождения
4 декабря 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Санкт-Гёран, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

В присутствии клоуна 6.9
В присутствии клоуна (1997)
Маркиза де Сад 6.8
Маркиза де Сад (1992)
Братья Моцарт 5.9
Братья Моцарт (1986)

Фильмография Агнета Экманнер

Жанр
Год
В присутствии клоуна 6.9
В присутствии клоуна Larmar och gör sig till
драма 1997, Германия / Дания / Швеция / Италия / Норвегия
Маркиза де Сад 6.8
Маркиза де Сад Markisinnan de Sade
драма, исторический 1992, Швеция
Братья Моцарт 5.9
Братья Моцарт Bröderna Mozart
комедия, мюзикл, драма 1986, Швеция
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