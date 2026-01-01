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Фильмография
Агнета Экманнер
Agneta Ekmanner
Киноафиша
Персоны
Агнета Экманнер
Агнета Экманнер
Agneta Ekmanner
Дата рождения
4 декабря 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Санкт-Гёран, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
В присутствии клоуна
(1997)
6.8
Маркиза де Сад
(1992)
5.9
Братья Моцарт
(1986)
Фильмография Агнета Экманнер
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мюзикл
Год
Все
1997
1992
1986
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.9
В присутствии клоуна
Larmar och gör sig till
драма
1997, Германия / Дания / Швеция / Италия / Норвегия
6.8
Маркиза де Сад
Markisinnan de Sade
драма, исторический
1992, Швеция
5.9
Братья Моцарт
Bröderna Mozart
комедия, мюзикл, драма
1986, Швеция
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