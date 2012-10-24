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Персоны
Анита Бьёрк
Анита Бьёрк
Anita Björk
О персоне
Фильмография
Анита Бьёрк
Anita Björk
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Дата рождения
25 апреля 1923
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
24 октября 2012
Карьера
Актриса
Биография Аниты Бьёрк
Родилась 25 апреля 1923 года. Швеция.
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Фильмография Аниты Бьёрк
Маркиза де Сад
драма, исторический
1992, Швеция
6.0
Наследство
драма
1979, Норвегия
5.0
Женщины ждут
комедия, драма
1952, Швеция
6.0
Фрёкен Юлия
драма, мелодрама
1951, Швеция
7.0
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