Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маргарита Барская
Margarita Barskaya
Киноафиша
Персоны
Маргарита Барская
Маргарита Барская
Margarita Barskaya
Дата рождения
19 июня 1903
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
23 июля 1939
Место рождения
Баку, Азербайджан
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Ягодка любви
(1926)
6.4
Рваные башмаки
(1933)
Фильмография Маргарита Барская
Жанр
Все
Детский
Драма
Комедия
Год
Все
1933
1926
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
1
Актриса
1
6.4
Рваные башмаки
Rvanye bashmaki
драма, детский
1933, СССР
6.6
Ягодка любви
Yagodka lyubvi
комедия
1926, СССР
Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря
«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
«Отвратительный»: Майков ополчился против лучшего сериала Okko — считает ужасными даже жертв психопата
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667