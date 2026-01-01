Оповещения от Киноафиши
Маргарита Барская Margarita Barskaya
Киноафиша Персоны Маргарита Барская

Маргарита Барская

Margarita Barskaya

Дата рождения
19 июня 1903
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
23 июля 1939
Место рождения
Баку, Азербайджан
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Ягодка любви 6.6
Ягодка любви (1926)
Рваные башмаки 6.4
Рваные башмаки (1933)

Фильмография Маргарита Барская

Жанр
Год
Рваные башмаки 6.4
Рваные башмаки Rvanye bashmaki
драма, детский 1933, СССР
Ягодка любви 6.6
Ягодка любви Yagodka lyubvi
комедия 1926, СССР
