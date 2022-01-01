Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рваные башмаки
Киноафиша Фильмы Рваные башмаки

Рваные башмаки, 1933

1933 / СССР
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

О жизни детей немецких рабочих в годы, предшествующие фашизму.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1933
Премьера в России 17 декабря 1933
Премьера в мире 17 декабря 1933
Режиссер
Маргарита Барская
В ролях
Михаил Климов
Клавдия Половикова
Вера Алехина
Наталья Садовская
Иван Новосельцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рваные башмаки 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши