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Рваные башмаки
Рваные башмаки, 1933
1933 / СССР
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
детский
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О фильме
О жизни детей немецких рабочих в годы, предшествующие фашизму.
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6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1933
Премьера в России
17 декабря 1933
Премьера в мире
17 декабря 1933
Режиссер
Маргарита Барская
В ролях
Михаил Климов
Клавдия Половикова
Вера Алехина
Наталья Садовская
Иван Новосельцев
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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