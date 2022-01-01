Рваные башмаки, 1933

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о выходе в прокат О фильме О жизни детей немецких рабочих в годы, предшествующие фашизму. Развернуть 6.4 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 1933 Премьера в России 17 декабря 1933 Премьера в мире 17 декабря 1933 Режиссер Маргарита Барская В ролях Михаил Климов Клавдия Половикова Вера Алехина Наталья Садовская Иван Новосельцев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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