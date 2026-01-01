Оповещения от Киноафиши
Марьян Крушельницкий
Marian Krushelnytskyi
Марьян Крушельницкий
Марьян Крушельницкий
Marian Krushelnytskyi
Дата рождения
18 апреля 1897
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
5 апреля 1963
Место рождения
Пылява, Украина
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Мартын Боруля
(1953)
6.6
Ягодка любви
(1926)
8.1
Мартын Боруля
Martyn Borulya
комедия, драма
1953, СССР
6.6
Ягодка любви
Yagodka lyubvi
комедия
1926, СССР
