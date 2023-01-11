Индийский фильм непрерывно шел в прокате 25 лет! Никогда не угадаете какой

Адитья Чопра представил свою мелодраму «Непохищенная невеста» в 1995 году. Картина, рассказывающая трогательную историю любви, сразу же полюбилась зрителям. И оказалась настолько популярной, что шла в прокате на протяжении целых 25 лет.

Так, все эти годы ленту показывал кинотеатр Maratha Mandir, находящийся в Мумбаи. Однажды его директор Манодж Десаи заявил, что намерен снять картину с проката, что вызвало возмущение публики. Каждый день к нему приходили десятки людей, которые требовали оставить фильм, что в итоге заставило его отменить свое решение.

«Мне пришлось давать интервью и обещать показывать „Невесту“ до тех пор, пока на нее будут ходить зрители. Сейчас даже в будний день заполняемость зала около 45%, а в праздники до 70%», — рассказывал Десаи в одном из интервью.

Дело в том, что популярность сеансов обусловлена не только актуальностью истории. На утренние показы любят приходить девушки легкого поведения из квартала красных фонарей, расположенного неподалеку. «Непохищенную невесту» они считают главным развлечением после тяжелой ночной работы, из-за чего директор кинотеатра даже не поднимает цены на билеты. Помимо этого, многие путешественники коротают время в ожидании своих поездов именно в кинотеатре и не отказывают себе в удовольствии пересмотреть любимый фильм.

Однако, несмотря на обещания, Десаи все же пришлось завершить прокат мелодрамы. Виной всему стал коронавирус, из-за которого закрылись все кинотеатры в стране. Но многие поклонники до сих пор верят, что однажды смогут увидеть любимый фильм на большом экране.