«Не каждая 20-летняя так выглядит»: что стало с красоткой из «Запаха женщины» спустя 30 лет

Англичанка Габриель Анвар начала сниматься в кино еще в 15-летнем возрасте. В погоне за популярностью она перебралась в Голливуд. Это решение дало свои плоды — в 1992 году 22-летняя Анвар сыграла главную роль в драме «Запах женщины». Ее актерский тандем с Аль Пачино никого не оставил равнодушным. Габриель получила такую желанную мировую известность.

Хрупкость и красоту девушки по достоинству оценили режиссеры. Она снялась в «Трех мушкетерах» и в детективе «Невинная ложь». А в новом тысячелетии Анвар нашла себя в телесериалах — зрителям запомнились ее Маргарет из «Тюдоров» и Рапунцель из «Однажды в сказке».

Сейчас актрисе уже исполнилось 52 года. Она часто радует подписчиков в соцсетях новыми снимками, под которыми фолловеры оставляют восхищенные комментарии — женщине удалось не только сохранить свою красоту, но и приумножить ее.