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Постер сериала Зимний король
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Киноафиша Сериалы Зимний король

Зимний король (2023 - …)

The Winter King 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITVX
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Зимний король» – это экранизация знаменитой трилогии Бернарда Корнуэлла о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. События разворачиваются в V веке в Британии. Королевство подвергается постоянным нападениям жестоких и алчных саксов, которые грабят деревни, насилуют женщин и похищают людей в рабство. Юный Артур Пендрагон отважно встает во главе бриттов, чтобы противостоять заморским грабителям. Сперва мало кто верит в успех нового правителя, но выясняется, что на роду у юноши написано объединить Британию. 

Зимний король - трейлер
Зимний король  трейлер
В ролях
В ролях
Стивен Элдер
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Йен де Кестекер
Йен де Кестекер
Валин Кэйн
Валин Кэйн
Саймон Мерреллс
Саймон Мерреллс
Дэниэл Ингс
Дэниэл Ингс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6 IMDb
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Сезоны
Зимний король - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Рыцарь Артур сражается за Британию в трейлере сериала «Зимний король»
Рыцарь Артур сражается за Британию в трейлере сериала «Зимний король»
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