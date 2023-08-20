Сериал «Зимний король» – это экранизация знаменитой трилогии Бернарда Корнуэлла о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. События разворачиваются в V веке в Британии. Королевство подвергается постоянным нападениям жестоких и алчных саксов, которые грабят деревни, насилуют женщин и похищают людей в рабство. Юный Артур Пендрагон отважно встает во главе бриттов, чтобы противостоять заморским грабителям. Сперва мало кто верит в успех нового правителя, но выясняется, что на роду у юноши написано объединить Британию.