Потерпевшие с "Лигурии". Пираты, 1987

По роману Эмилио Салгари. Продолжение фильма "Потерпевшие с Лигурии". Дети и взрослые продолжают изучать побережье. Им удается обнаружить таинственную пещеру, где по их предположениям находятся сокровища. Чтобы добраться до них, нужно преодолеть лабиринт, полный смертельных ловушек. Люди тщательно подготовились к опасному путешествию, но им помешали высадившееся на острове пираты, и им пришлось скрываться от них в опасной пещере. Смелость и отвага "островитян" помогли им выиграть неравный поединок с пиратами

Развернуть