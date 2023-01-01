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Потерпевшие с
Киноафиша Фильмы Потерпевшие с "Лигурии". Пираты
Naufragos del Liguria

Потерпевшие с "Лигурии". Пираты, 1987

1987 / Мексика
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме
По роману Эмилио Салгари. Продолжение фильма "Потерпевшие с Лигурии". Дети и взрослые продолжают изучать побережье. Им удается обнаружить таинственную пещеру, где по их предположениям находятся сокровища. Чтобы добраться до них, нужно преодолеть лабиринт, полный смертельных ловушек. Люди тщательно подготовились к опасному путешествию, но им помешали высадившееся на острове пираты, и им пришлось скрываться от них в опасной пещере. Смелость и отвага "островитян" помогли им выиграть неравный поединок с пиратами
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1987
Режиссер
Габриэль Ретес
В ролях
Фрида Масейра
Хуан Клаудио Ретес
Тина Ромеро
Игнасио Ретес
Эрнесто Ривас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Потерпевшие с 1 постер
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