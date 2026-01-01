Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Хосе Гарридо María José Garrido
Киноафиша Персоны Мария Хосе Гарридо

Мария Хосе Гарридо

María José Garrido

Актерское амплуа
Путешественник

Популярные фильмы

Потерпевшие с "Лигурии". Пираты 5.4
Потерпевшие с "Лигурии". Пираты (1987)

Фильмография Мария Хосе Гарридо

Жанр
Год
Потерпевшие с "Лигурии". Пираты 5.4
Потерпевшие с "Лигурии". Пираты Naufragos del Liguria
приключения, семейный 1987, Мексика
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ
Угадайте 6 секретарш из советского кино в нашем тесте: спойлер — легкого вопроса с Верочкой не будет
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше