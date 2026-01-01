Оповещения от Киноафиши
Мелани Лейшман
Мелани Лейшман

Дата рождения
20 февраля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Канада, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Актёр ужасов

Популярные фильмы

6.4
День Виктории (2009)
Рождественское меню 6.2
Рождественское меню (2022)
Страх сцены 5.2
Страх сцены (2013)

Фильмография Мелани Лейшман

Жанр
Год
Рождественское меню 6.2
Рождественское меню Catering Christmas
комедия, мелодрама 2022, Канада / США
Страх сцены 5.2
Страх сцены Stage Fright
мюзикл, ужасы 2013, Канада
6.4
День Виктории Victoria Day
драма 2009, Канада
