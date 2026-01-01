Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мелани Лейшман
Melanie Leishman
Киноафиша
Персоны
Мелани Лейшман
Мелани Лейшман
Melanie Leishman
Дата рождения
20 февраля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Канада, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.4
День Виктории
(2009)
6.2
Рождественское меню
(2022)
5.2
Страх сцены
(2013)
Фильмография Мелани Лейшман
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Ужасы
Год
Все
2022
2013
2009
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
6.2
Рождественское меню
Catering Christmas
комедия, мелодрама
2022, Канада / США
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5.2
Страх сцены
Stage Fright
мюзикл, ужасы
2013, Канада
Смотреть трейлер
6.4
День Виктории
Victoria Day
драма
2009, Канада
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667