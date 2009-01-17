Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы День Виктории

День Виктории

Victoria Day 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Май 1988 года, Торонто. Близится к концу очередной учебный год, впереди лето, начало которого знаменует главный национальный праздник — день королевы Виктории. В Бостоне легендарный хоккейный клуб "Эдмонтон Ойлерс" с Уэйном Грецки в составе, рвет и мечет на пути к заветному Кубку Стэнли. Вся Канада стоит на ушах. Но лучше всего то, что в город приезжает с концертом сам Боб Дилан! 16-летний Бен Спектор и его лучшие друзья, Сэмми и Ноа — настоящие фанаты Дилана. Они преклоняются перед культурой 60-х и, конечно же, отправляются на концерт, не подозревая, что этот вечер круто изменит их жизни.
Страна Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 17 января 2009
Дата выхода
17 января 2009 США
Бюджет 1 700 000 CAD
Производство Markham Street Films
Другие названия
Victoria Day, Imera nikis, День Виктории, 维多利亚日
Режиссер
Давид Безмозгис
В ролях
Марк Рендолл
Холли Дево
Джон Мавроджанниc
Скотт Боден
Мелани Лейшман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

