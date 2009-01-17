Май 1988 года, Торонто. Близится к концу очередной учебный год, впереди лето, начало которого знаменует главный национальный праздник — день королевы Виктории. В Бостоне легендарный хоккейный клуб "Эдмонтон Ойлерс" с Уэйном Грецки в составе, рвет и мечет на пути к заветному Кубку Стэнли. Вся Канада стоит на ушах. Но лучше всего то, что в город приезжает с концертом сам Боб Дилан! 16-летний Бен Спектор и его лучшие друзья, Сэмми и Ноа — настоящие фанаты Дилана. Они преклоняются перед культурой 60-х и, конечно же, отправляются на концерт, не подозревая, что этот вечер круто изменит их жизни.

