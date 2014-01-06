Фильм о непростой судьбе обычной девушки Стеши Терновой. Оставшись сиротой в возрасте семи лет, она невольно винит себя в смерти родителей. Ей предстоит пройти много испытаний: брак с нелюбимым, вынужденный отказ от одного из своих сыновей, борьба за жизнь второго, побег из «золотой клетки». Cтеше придется искать пропавшую дорогостоящую икону и бороться за доброе имя отца, которого считают виновным в краже. Мягкая, милая, жертвенная, она к концу фильма превратится в сильную женщину, способную на всё ради счастья своих детей… и сможет вернуть свою любовь…