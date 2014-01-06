Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Птица в клетке
1 постер
Киноафиша Сериалы Птица в клетке

Птица в клетке (2014 - 2014)

Ptica v kletke 18+
Год выпуска 2014
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Фильм о непростой судьбе обычной девушки Стеши Терновой. Оставшись сиротой в возрасте семи лет, она невольно винит себя в смерти родителей. Ей предстоит пройти много испытаний: брак с нелюбимым, вынужденный отказ от одного из своих сыновей, борьба за жизнь второго, побег из «золотой клетки». Cтеше придется искать пропавшую дорогостоящую икону и бороться за доброе имя отца, которого считают виновным в краже. Мягкая, милая, жертвенная, она к концу фильма превратится в сильную женщину, способную на всё ради счастья своих детей… и сможет вернуть свою любовь…

В ролях
В ролях
Екатерина Астахова
Екатерина Астахова
Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
Юрий Мосейчук
Станислав Боклан
Станислав Боклан
Наталия Васько
Наталия Васько
Ирина Мак
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Птица в клетке - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Думали, драконы непобедимы? Всего одна ошибка Дейенерис стоила ей двух «детей» в «Игре престолов» — все началось с проклятья
Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%
Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно
«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше