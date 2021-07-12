Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Ладислав Потмешил
Ladislav Potměšil
Киноафиша
Персоны
Ладислав Потмешил
Ладислав Потмешил
Ladislav Potměšil
Дата рождения
2 сентября 1945
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
12 июля 2021
Место рождения
Прага, Чехия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Смерть прекрасных косуль
(1987)
7.0
Панельная история, или как рождается спальный район
(1979)
5.5
Самая красивая загадка
(2008)
Фильмография Ладислав Потмешил
5.5
Самая красивая загадка
Nejkrasnejsi hadanka
семейный
2008, Чехия
7.6
Смерть прекрасных косуль
Smrt krásných srncu
комедия, драма, военный
1987, Чехословакия
5.4
Discopríbeh
Discopríbeh
комедия, драма, мюзикл
1987, Чехословакия
7
Панельная история, или как рождается спальный район
Panelstory aneb Jak se rodí sídliste
комедия
1979, Чехословакия
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