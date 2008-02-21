Оповещения от Киноафиши
Самая красивая загадка

Nejkrasnejsi hadanka 18+
Страна Чехия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 21 февраля 2008
Дата выхода
21 февраля 2008 Чехия
Сборы в мире $1 333 016
Производство Barrandov Studios
Другие названия
Nejkrásnejsí hádanka, Das bezauberndste Rätsel, Nejkrásnější hádanka, The Loveliest Riddle
Режиссер
Зденек Трошка
В ролях
Ян Долански
Вероника Кубаржова
Ладислав Потмешил
Татьяна Медвецка
Мирослав Таборски
Фильмы похожие на Самая красивая загадка
Ангел-2 7.0
Ангел-2 (2016)
Чертова невеста 4.7
Чертова невеста (2011)
Ангел 6.9
Ангел (2005)
Морозко 7.3
Морозко (1964)

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
