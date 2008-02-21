Оповещения от Киноафиши
Самая красивая загадка
1
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Фильмы
Самая красивая загадка
Самая красивая загадка
Nejkrasnejsi hadanka
18+
семейный
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
21 февраля 2008
Дата выхода
21 февраля 2008
Чехия
Сборы в мире
$1 333 016
Производство
Barrandov Studios
Другие названия
Nejkrásnejsí hádanka, Das bezauberndste Rätsel, Nejkrásnější hádanka, The Loveliest Riddle
Режиссер
Зденек Трошка
В ролях
Ян Долански
Вероника Кубаржова
Ладислав Потмешил
Татьяна Медвецка
Мирослав Таборски
Фильмы похожие на Самая красивая загадка
7.0
Ангел-2
(2016)
4.7
Чертова невеста
(2011)
6.9
Ангел
(2005)
7.3
Морозко
(1964)
Рейтинг фильма
5.5
Оцените
11
голосов
5.8
IMDb
