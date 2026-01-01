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Фильмография
Яна Краусова
Jana Krausová
Киноафиша
Персоны
Яна Краусова
Яна Краусова
Jana Krausová
Дата рождения
25 января 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.4
Семейный фильм
(2015)
5.9
Смерть мухи
(1977)
5.8
Красно
(2014)
Фильмография Яна Краусова
6.4
Семейный фильм
Rodinny film
драма
2015, Чехия / Германия / Словения / Франция / Словакия
5.8
Красно
Krásno
комедия, криминал
2014, Чехия
5.4
Discopríbeh
Discopríbeh
комедия, драма, мюзикл
1987, Чехословакия
5.9
Смерть мухи
Smrt mouchy
драма, мелодрама
1977, Чехословакия
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