Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Яна Краусова Jana Krausová
Киноафиша Персоны Яна Краусова

Яна Краусова

Jana Krausová

Дата рождения
25 января 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Семейный фильм 6.4
Семейный фильм (2015)
Смерть мухи 5.9
Смерть мухи (1977)
Красно 5.8
Красно (2014)

Фильмография Яна Краусова

Семейный фильм 6.4
Семейный фильм Rodinny film
драма 2015, Чехия / Германия / Словения / Франция / Словакия
Красно 5.8
Красно Krásno
комедия, криминал 2014, Чехия
Discopríbeh 5.4
Discopríbeh Discopríbeh
комедия, драма, мюзикл 1987, Чехословакия
Смерть мухи 5.9
Смерть мухи Smrt mouchy
драма, мелодрама 1977, Чехословакия
Показать еще
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше