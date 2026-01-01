Оповещения от Киноафиши
Мая Стенж Maya Stange
Мая Стенж

Maya Stange

Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Неудачники 5.9
Неудачники (2002)
Книжная неделя 5.8
Книжная неделя (2018)
Большое приключение на воздушном шаре 1.8
Большое приключение на воздушном шаре (2012)

Фильмография Мая Стенж

Жанр
Год
Книжная неделя 5.8
Книжная неделя Book Week
комедия 2018, Австралия
Большое приключение на воздушном шаре 1.8
Большое приключение на воздушном шаре The Oogieloves in the Big Balloon Adventure
семейный 2012, США
Неудачники 5.9
Неудачники Garage Days
драма, комедия, мюзикл 2002, Австралия
