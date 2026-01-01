Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мая Стенж
Maya Stange
Мая Стенж
Мая Стенж
Maya Stange
Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Неудачники
(2002)
5.8
Книжная неделя
(2018)
1.8
Большое приключение на воздушном шаре
(2012)
Фильмография Мая Стенж
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мюзикл
Семейный
Год
Все
2018
2012
2002
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.8
Книжная неделя
Book Week
комедия
2018, Австралия
1.8
Большое приключение на воздушном шаре
The Oogieloves in the Big Balloon Adventure
семейный
2012, США
Смотреть трейлер
5.9
Неудачники
Garage Days
драма, комедия, мюзикл
2002, Австралия
