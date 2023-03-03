A Mystery on the Cattle Hill Express, 2023

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Постер мультфильма Детективы зверопоезда
5.0
Киноафиша Фильмы Детективы зверопоезда
5.0

Детективы зверопоезда

, 2023
Kutoppen - På sporet
Норвегия / анимация, семейный / 18+
Постер мультфильма Детективы зверопоезда
5.0

О фильме

Гениальный изобретатель Альберт Эйнсвин разработал семена, которые могут расти без дождя, солнца и даже без почвы. Однако во время путешествия на зверопоезде невероятное изобретение исчезает — кто-то его похитил. К счастью, среди пассажиров поезда знаменитая детективка Агата Гризти. Вместе со своими ассистентами она начинает расследование.

В ролях

Хенриетта Фэй-Шолль
Klara
Генриетта Маре
Agatha
Марит Андреассен
Марит Андреассен
Chickolina
Шарлотта Фрогнер
Шарлотта Фрогнер
Pauline
Фритьоф Сохэйм
Mosk
Mats Eldøen
Gaute
Jan Martin Johnsen
Bærnt
Йон Ёигарден
Йон Ёигарден
Albert
Emily Cass
Clara the Cow (English)
Режиссер Will Ashurst
Сценарист Kristian Landmark, Mina Juni Stenebråten
Композитор Мариус Кристиансен
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 марта 2024
Премьера в мире 3 марта 2023
Дата выхода
20 октября 2023 Великобритания PG
28 декабря 2023 Греция K
25 декабря 2024 Испания
19 июля 2024 Литва V
3 марта 2023 Норвегия A
23 февраля 2024 Польша
22 мая 2024 Франция
8 сентября 2023 Швеция Btl
19 января 2024 Эстония
Сборы в мире $1 293 321
Производство Felleskjøpet, Kristiansand Dyrepark, Qvisten Animation
Другие названия
Kutoppen - På sporet, Mystery on the Cattle Hill Express, A Mystery on the Cattle Hill Express, Klara Ko och tågmysteriet, Klara y el misterio de las semillas mágicas, La Klara i el misteri de les llavors màgiques, Müsteerium Veisemäe kiirrongil, Mystère sur la colline aux gâteaux, Neşeli Çiftlik: Tren Kalkıyor!, The Mystery on the Cattle Hill Express, Uma Aventura no Expresso Cattle Hill, Zagadka Klary Muu, Μυστήριο στη φάρμα των ζώων, Детективи звіропоїзда, Klara eta hazi magikoen misterioa, KuToppen på sporet, Klara’s gekke treinavontuur

Рейтинг мультфильма

5.0
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 25 июля 2026

Отзывы о мультфильме

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