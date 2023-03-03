A Mystery on the Cattle Hill Express, 2023

Гениальный изобретатель Альберт Эйнсвин разработал семена, которые могут расти без дождя, солнца и даже без почвы. Однако во время путешествия на зверопоезде невероятное изобретение исчезает — кто-то его похитил. К счастью, среди пассажиров поезда знаменитая детективка Агата Гризти. Вместе со своими ассистентами она начинает расследование.
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