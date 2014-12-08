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Освободите соски - трейлер
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Освободите соски. Трейлер

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Дата публикации: 8 декабря 2014
Освободите соски – Free the Nipple — название фильма и международное движение за права женщин. Сегодня открывать грудь — в том числе для того, чтобы покормить младенца, — запрещено в 35 американских штатах. В Луизиане открытый сосок может привести к тюремному заключению на срок до трех лет и штрафу в размере 2500 долларов. Даже в Нью-Йорке, где в 1992 году хождение топлес было легализовано, полиция продолжает арестовывать женщин, утверждается на сайте движения. Движение борется «с неравенством посредством фильма, социальных сетей и кампаний на местах».
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4.0 Освободите соски
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