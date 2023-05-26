«Комната чудес»: Рецензия Киноафиши

Тельма много работает, в одиночку воспитывает сына Луи и мечтает о лучшем будущем. Но однажды ее привычный мир рушится – мальчика сбивает машина, и он впадает в кому. Врачи уверяют женщину, что ребенок никогда не придет в себя, но героиня готова бороться за него до конца. Тельма случайно находит дневник сына, в котором есть список из десяти дел, которые нужно сделать до конца света. Среди пунктов – взять автограф известного мангаки, живущего в Токио, потрогать грудь математички и поплавать с китами. Героиня начинает выполнять желания сына одно за другим и транслирует Луи видео со своими приключениями. Тельма не теряет надежды и верит, что ребенок вернется к ней.

1 июня в российский прокат выходит «Комната чудес» – новая картина режиссерки Лизы Азуэлос, с которой зритель больше знаком по подростковой мелодраме LOL с Софи Марсо. В основу фильма лег бестселлер писателя Жюльена Сандреля, рассказывающий историю Тельмы, которая должна бросить вызов самой себе, чтобы помочь сыну, находящемуся в коме. «Комната чудес» – первое серьезное драматическое кино для французской постановщицы, которая раньше в основном выпускала легкие романтические комедии, и надо сказать, это вполне успешная проба пера. Все незначительные недостатки картины сглаживает сильная актерская работа Александры Лами, которая пишет сценарии к фильмам. Женщина убедительно воплощает на экране мать, готовую на все ради своего ребенка. Тельма Александры Лами получилась настолько естественной и искренней, что временами забываешь, что перед тобой художественное, а не документальное кино. Ее любовь к ребенку и внутренняя сила, не знающие границ, абсолютно завораживают и заряжают фильм своей мощной энергией.

Комната чудес

«Комната чудес» снята женщиной для женщин. В драме исполнять мечты сына Тельме в основном помогают именно женщины – девушка-дайвер терпеливо учит ее нырять, таинственная японка делится силой волка, а мать в конечном итоге убеждает отправиться к отцу ребенка. Они же поддерживают героиню в тяжелый период, заряжая уверенностью, что у той все получится. Сама Тельма заботится об окружающих ее женщинах – она часто успокаивает девушку в больнице, у которой там лежит дочка, и грезит о том, что, когда заработает много денег, часть из них потратит на экоавтомобиль для пожилой медсестры, приглядывающей за Луи, пока его мать путешествует по миру, реализуя список его желаний.

Комната чудес

Мать героини в исполнении Мюриэль Робен, которая сначала может показаться слишком консервативной и даже немного токсичной, раскрывается как добрейшей души человек чуть позже, когда устраивает в палате внука фестиваль красок, потому что он мечтал отправиться на него в Индию, и решает помочь нянечке научиться водить машину, тем самым отблагодарив ее за то, как много она сделала для ее семьи. В фильме, когда женщины объединяются, происходит настоящая магия: Тельма перестает видеть преграды на пути к цели, ее отношения с мамой наконец становятся комфортными, а Луи, чувствуя всеобщую любовь и заботу, идет на поправку. Стремление к взаимопониманию и искреннее желание подставить плечо в трудную минуту в картине Лизы Азуэлос вдохновляют главную героиню на то, чтобы свернуть горы и ничего бояться.

Комната чудес

«Комната чудес», конечно, может показаться немного наивным кино, потому что героине все слишком легко дается, но это только на первый взгляд. В работе Лизы Азуэлос все чудеса случаются не просто так, а благодаря людям. И именно про веру в других и про то, что просить помощи даже у тех, кто тебя не знает, – совсем не стыдно, ведь те, у кого доброе сердце, всегда откликнутся, снято кино французской постановщицы Однако «Комната чудес» – не только фильм про то, что человеку в трудной ситуации нужен человек, но и обнадеживающая история с легко считываемым посылом: продолжать жить, даже когда опускаются руки. При этом герои Лизы Азуэлос не смотрят на мир через розовые очки – та же Тельма прекрасно осознает хрупкость каждого дня и поэтому пытается использовать каждую возможность, чтобы воплотить мечты сына и заодно помочь себе преодолеть страхи.

Комната чудес

«Комната чудес» – кино, в котором выполнение всех пунктов из списка оборачивается путешествием к своему внутреннему «я». Жизнь главной героини давно свелась к рабочей рутине и решению бесконечных бытовых проблем, а возможность вырваться помогает ей заново обрести себя. Кто-то сочтет поездки Тельмы в Японию и Португалию сомнительным способом эскапизма и нежеланием мириться с тяжелой действительностью, но ей явно нужно было сделать глубокий вдох и сменить обстановку, чтобы с новыми силами бороться за жизнь сына. За то время, пока он находился в больнице, героиня, общаясь с его друзьями, катаясь с ними на скейте и рисуя граффити, словно заново открыла собственного ребенка, узнав его с другой стороны. Это позволило женщине самоотверженно реализовывать желания сына, понимая, как много для него значит каждое из них.

Комната чудес

«Комната чудес» складывается в фильм-путешествие, позволяющий зрителю вместе с героиней побывать в шумном и дождливом Токио, встретить закаты в Португалии и там же поплавать с китами и насладиться меланхоличными пейзажами Шетландских островов с высоты птичьего полета. Драма Лизы Азуэлос куда больше первоисточника пронизана духом странствий, и это придает картине необходимый воодушевляющий тон. «Комната чудес» – во многом лирическая история о силе материнской любви, которая прежде всего трогает своей простотой и отсутствием назидательности. Живое и пронзительное кино режиссера с элементами роуд-муви прекрасно подойдет для семейного просмотра.