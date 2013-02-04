Меню
Киноафиша Сериалы Грач

Грач (2013 - 2013)

Grach 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

Главный герой телесериала — майор МВД Сергей Грачев, по прозвищу «Грач». Во время операции по освобождению заложника майор получает пулю в голову. Он чудом избегает смерти, несмотря на то, что врачи не смогли извлечь пулю.

Ранение полностью меняет жизнь Грача. Он пережил клиническую смерть, видел таинственный «тоннель», о котором рассказывают многие умирающие. И, самое главное, Грачу начали являться призраки - духи убитых людей, чьи убийцы до сих пор не найдены.

Отвечая на молчаливые просьбы умерших, используя их подсказки, Грач поднимает и расследует старые, безнадежные дела. Большинство знакомых и коллег считают майора сумасшедшим. Жена Грача оставляет попытки поправить не слишком удачную семейную жизнь и уходит.

Одновременно с расследованиями старых, давно забытых и «сложенных на полку» убийств Грач пытается понять природу своего странного дара, который помогает ему в раскрытии преступлений, а также наладить свою непростую личную жизнь. Шанс Грача на счастье — его подчиненная, капитан Даша Охлопкова, одна из немногих, кто верит в его дар.

В ролях
В ролях
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Игорь Старосельцев
Вадим Демчог
Вадим Демчог
Алексей Лонгин
Алексей Лонгин
Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Сезоны
Грач - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
