Главный герой телесериала — майор МВД Сергей Грачев, по прозвищу «Грач». Во время операции по освобождению заложника майор получает пулю в голову. Он чудом избегает смерти, несмотря на то, что врачи не смогли извлечь пулю.

Ранение полностью меняет жизнь Грача. Он пережил клиническую смерть, видел таинственный «тоннель», о котором рассказывают многие умирающие. И, самое главное, Грачу начали являться призраки - духи убитых людей, чьи убийцы до сих пор не найдены.

Отвечая на молчаливые просьбы умерших, используя их подсказки, Грач поднимает и расследует старые, безнадежные дела. Большинство знакомых и коллег считают майора сумасшедшим. Жена Грача оставляет попытки поправить не слишком удачную семейную жизнь и уходит.

Одновременно с расследованиями старых, давно забытых и «сложенных на полку» убийств Грач пытается понять природу своего странного дара, который помогает ему в раскрытии преступлений, а также наладить свою непростую личную жизнь. Шанс Грача на счастье — его подчиненная, капитан Даша Охлопкова, одна из немногих, кто верит в его дар.