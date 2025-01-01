Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мими Ледер
Награды
Награды и номинации Мими Ледер
Mimi Leder
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Мими Ледер
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Achievement in Directing for a Drama Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Directing in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека
Аниме «Стометровка» произвело фурор в Японии — скоро доберется и до нас: тот случай, когда проект можно и нужно смотреть с детьми
Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667