Мюзикл Егора Дружинина «Хулиган»

Вы помните, как в детстве сердце замирало от волнения при словах: «Петров, скажи? — Да, это верно!»? Эти строки из культового фильма «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» навсегда остались в памяти многих советских школьников. Летние эмоции, страх перед неизвестным и желание покорить мир — все это возвращается в мюзикле «Хулиган», созданном Егорами Дружининым.

Творческая команда

Егор Дружинин, вспомнив о своих юных днях, вложил в мюзикл самые светлые и нежные воспоминания о детстве. Под его чутким руководством студенты Института современного искусства не просто исполняют роли, а полностью погружаются в атмосферу эпохи. Их исполнение наполнено искренностью и энергией, что позволяет зрителям вновь ощутить радость и озорной дух юности.

Для кого этот спектакль?

«Хулиган» — это не только мюзикл для взрослых, но и для детей. Каждый зритель, независимо от возраста, найдет в нем отклик в своем сердце. Это история, которая объединяет поколения. Поэтому обязательно приходите на спектакль вместе с вашими детьми — они откроют для себя мир, полный ярких эмоций и воспоминаний.

Информация о спектакле

Режиссер-постановщик: Егор Дружинин

Музыкальный руководитель: Ульяна Анатольевна Чеботарь

Не упустите возможность стать частью этого волшебного театрального события. Ожидаем вас на мюзикле «Хулиган»!