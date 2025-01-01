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Хулиган
Билеты от 800₽
Киноафиша Хулиган

Спектакль Хулиган

12+
Режиссер Егор Дружинин
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл Егора Дружинина «Хулиган»

Вы помните, как в детстве сердце замирало от волнения при словах: «Петров, скажи? — Да, это верно!»? Эти строки из культового фильма «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» навсегда остались в памяти многих советских школьников. Летние эмоции, страх перед неизвестным и желание покорить мир — все это возвращается в мюзикле «Хулиган», созданном Егорами Дружининым.

Творческая команда

Егор Дружинин, вспомнив о своих юных днях, вложил в мюзикл самые светлые и нежные воспоминания о детстве. Под его чутким руководством студенты Института современного искусства не просто исполняют роли, а полностью погружаются в атмосферу эпохи. Их исполнение наполнено искренностью и энергией, что позволяет зрителям вновь ощутить радость и озорной дух юности.

Для кого этот спектакль?

«Хулиган» — это не только мюзикл для взрослых, но и для детей. Каждый зритель, независимо от возраста, найдет в нем отклик в своем сердце. Это история, которая объединяет поколения. Поэтому обязательно приходите на спектакль вместе с вашими детьми — они откроют для себя мир, полный ярких эмоций и воспоминаний.

Информация о спектакле

Режиссер-постановщик: Егор Дружинин
Музыкальный руководитель: Ульяна Анатольевна Чеботарь

Не упустите возможность стать частью этого волшебного театрального события. Ожидаем вас на мюзикле «Хулиган»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
15:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽

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