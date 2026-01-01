Спектакль Кабаре. Мюзикл Егора Дружинина

Кабаре. Мюзикл Егора Дружинина
18+
Режиссер Егор Дружинин
Возраст 18+
О спектакле

Мюзикл «Кабаре» Егора Дружинина: история любви и испытаний

«Кабаре» Егора Дружинина переносит зрителей в Берлин 30-х годов прошлого века. Этот яркий культурный центр становится местом, где переплетаются судьбы мечтателей, художников и авантюристов. Главные герои мюзикла — начинающий писатель и его подруга, певица кабаре, сталкиваются с тяжелыми испытаниями в мире, меняющемся на глазах. Их любовь становится центром событий, подвергаясь пагубным испытаниям.

Жизнь в клубе «Кит-Кат»

Клуб «Кит-Кат» — это не просто сцена, а укрытие от надвигающейся катастрофы, где музыкальные номера звучат с новой силой. Несмотря на мрачные реалии, джаз на сцене клуба озаряет тьму, как последняя просьба приговоренного к казни. Зрители становятся свидетелями, как смех соседствует с слезами, а ирония и юмор помогают справиться с трагичностью жизни.

Творческое наследие

Мюзикл «Кабаре» основан на пьесе Джоуи Мастеров и работах «Я — камера» Джона Ван Дрютена, а также «Прощай, Берлин!» Кристофера Ишервуда. Это произведение — синтез энергии молодых артистов, живого вокала и экспрессивной хореографии, который сохраняет атмосферу берлинского кабаре и остроту социальной сатиры.

«Кабаре» — это спектакль, который заставляет переживать мощные эмоции. Он показывает, как в самых трагичных вещах можно находить повод для смеха и иронии. Пусть вас ждёт незабываемое зрелище, где любовь, жизнь и шторм переплетаются на одной сцене. Добро пожаловать в мир кабаре!

Июнь
4 июня четверг
19:00
Маска Москва, Комсомольский просп., 28, МДМ
Фотографии

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
