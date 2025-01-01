Меню
Персоны
Келли Райхардт
Награды
Награды и номинации Келли Райхардт
Kelly Reichardt
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Келли Райхардт
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая карета
Победитель
Золотая карета
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2008
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
SIGNIS Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1994
Драматургия
Номинант
Берлинале 2020
Лучший фильм
Номинант
