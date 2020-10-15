Аля живет в провинциальном городке, работает в местном агентстве недвижимости и мечтает о большой любви. Пока в ее жизни есть только преданный друг Данила; он встречает девушку после работы, всегда готов выслушать и безумно в нее влюблен. Но сама Аля ждет кого-то другого — и вот она встречает мужчину своей мечты. Респектабельный юрист совсем вскружил голову мечтательной девушке, но сказка заканчивается так же быстро, как началась. Беременная Аля остается одна, не понимая, что ей делать и на кого рассчитывать. Остается надеяться, что однажды предатель пожалеет обо всем...