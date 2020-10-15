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Киноафиша Сериалы Ради жизни

Ради жизни (2020 - 2020)

Radi zhizni 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Аля живет в провинциальном городке, работает в местном агентстве недвижимости и мечтает о большой любви. Пока в ее жизни есть только преданный друг Данила; он встречает девушку после работы, всегда готов выслушать и безумно в нее влюблен. Но сама Аля ждет кого-то другого — и вот она встречает мужчину своей мечты. Респектабельный юрист совсем вскружил голову мечтательной девушке, но сказка заканчивается так же быстро, как началась. Беременная Аля остается одна, не понимая, что ей делать и на кого рассчитывать. Остается надеяться, что однажды предатель пожалеет обо всем...
 

В ролях
В ролях
Наталья Чернявская
Андрей Москвичев
Андрей Москвичев
Максим Радугин
Максим Радугин
Антон Вохмин
Антон Вохмин
Ася Калинина
Александр Хохлов
Александр Хохлов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Ради жизни - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
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