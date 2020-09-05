Рита поступила в медицинский институт с твердым намерением посвятить себя благородной профессии врача. Но приоритеты девушки изменились, когда она без памяти влюбилась. Забросив учебу и поссорившись с родителями, девушка уезжает в другой город с музыкантом Аликом. Вскоре влюбленные расстались, а Рита выяснила, что ждет ребенка. Девушка родила мальчика, помирилась с родителями и устроилась медсестрой в клинику. Но внезапно ее семья сталкивается с новым испытанием... Отца увольняют, и он начинает много пить...