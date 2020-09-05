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Киноафиша Сериалы Яркие краски осени
Яркие краски осени (2020 - 2020) Яркие краски осени 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Рита поступила в медицинский институт с твердым намерением посвятить себя благородной профессии врача. Но приоритеты девушки изменились, когда она без памяти влюбилась. Забросив учебу и поссорившись с родителями, девушка уезжает в другой город с музыкантом Аликом. Вскоре влюбленные расстались, а Рита выяснила, что ждет ребенка. Девушка родила мальчика, помирилась с родителями и устроилась медсестрой в клинику. Но внезапно ее семья сталкивается с новым испытанием... Отца увольняют, и он начинает много пить...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Наталья Чернявская
Иван Колесников
Иван Колесников
Илья Ильиных
Илья Ильиных
Анастасия Савосина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Яркие краски осени - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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