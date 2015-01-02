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Алые паруса
Билеты от 1200₽
Киноафиша Алые паруса

Спектакль Алые паруса

Мюзикл Максима Дунаевского по мотивам романа Александра Грина
Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Романтика и Драма на Сцене РАМТа

«Алые паруса» — это одна из самых романтичных повестей, которая покорила сердца многих юных мечтателей. Теперь зрители смогут увидеть эту известную историю о Ассоли через призму драматичной судьбы ее создателя, Александра Грина. РАМТ предлагает уникальную интерпретацию классического произведения, добавляя новые глубины к знакомым сюжетам.

Мир «Алых парусов»

Действие спектакля разворачивается в бедном рыбацком поселке, где жизнь полна трудностей и лишений. Таверна на пристани, где пиво льется рекой, жесткие рыбацкие сети и острые шутки закаленных морем людей — все это создает атмосферу суровой реальности. Сцена оформлена из проржавевших железных пластин, напоминая кусок корабля, застрявшего на мели, посреди «моря обид и горя невзгод». Она становится идеальным фоном для истории о надежде и мечтах.

Персонажи

Главная героиня, Ассоль, — это девочка, доведенная до отчаяния ожиданием чуда. Она беззаветно верит, что однажды Он все-таки приплывет. В противоположность ей, наш Грей — взрослый человек, повидавший жизнь и уже не ожидающий перемен. Их судьбы переплетаются в драматическом танце надежды и разочарования.

Темы и послание спектакля

Спектакль «Алые паруса» исследует сложные темы сохранения мечты и веры на пути к цели. Он напоминает нам о важности надежды, даже когда вокруг все кажется безнадежным. Каждый вечер кто-то обязательно должен зажигать огни маяка, даже если к берегу уже сто лет не причаливал ни один корабль.

Не упустите возможность увидеть эту невероятную историю на сцене РАМТ. «Алые паруса» — это не просто спектакль, это вдохновение и напоминание о том, что мечты имеют значение.

Режиссер
Алексей Бородин
В ролях
Алексей Блохин
Рамиля Искандер
Владислав Погиба
Диана Морозова
Нелли Уварова
Нелли Уварова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1200 ₽

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