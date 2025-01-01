Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Любовь и смерть Зинаиды Райх
Билеты от 3000₽
Киноафиша Любовь и смерть Зинаиды Райх

Спектакль Любовь и смерть Зинаиды Райх

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Вихрь страстей на сцене РАМТа

Спектакль, посвященный одной из самых ярких и противоречивых красавиц своего времени, Зинаиде Райх, обещает стать настоящим театральным событием. Райх была не только музой поэта Сергея Есенина, который посвятил ей свое знаменитое Письмо к женщине, но и актрисой, о которой мечтали многие, включая великого режиссера Всеволода Мейерхольда.

Наследие Райх

Зинаида Райх, открытая, импульсивная и страстная, завоевала сердца поклонников и натолкнулась на ненависть врагов. Ее жизнь полна противоречий, а память о ней остается неоднозначной. В спектакле звучат голоса как тех, кто ее любил, так и тех, кто ненавидел. Это создает уникальную атмосферу, позволяющую зрителю погрузиться в многообразие мнений о ней.

Документальность и атмосфера

Основой постановки стали воспоминания, дневники и письма современников Райх. Декорации, выполненные в интерьере Музея-квартиры В.Э. Мейерхольда, добавляют документальности и исторической точности. Они создают эффект погружения в эпоху, в которой жила и творила Зинаида.

Театр как зеркало души

Однако, как подчеркивают создатели спектакля, единственный способ рассказать подлинную историю актрисы — это перейти на язык театра. Зрителей ожидает вихрь масок, карнавальных переодеваний и игры без правил. Под занавес каждый получит возможность встретиться со своей собственной Зинаидой Райх, что сделает спектакль незабываемым.

Режиссер
Александр Пономарев
В ролях
Дарья Семенова
Дарья Семенова
Денис Баландин
Наталья Чернявская
Алексей Мясников

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 3000 ₽
29 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:30 от 3500 ₽

В ближайшие дни

Свидание с собой
16+
Перформанс
Свидание с собой
16 августа в 19:30 Пространство Camera
от 9000 ₽
Танцуй со мной
16+
Драма
Танцуй со мной
7 ноября в 14:00 Дворец на Яузе
Билеты
Аленький цветочек
6+
Мюзикл Детский
Аленький цветочек
8 ноября в 15:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше