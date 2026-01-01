Меню
Martin Balsam
Награды и номинации Мартина Болсама
Оскар 1966 Оскар 1966
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1974 Золотой глобус 1974
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
