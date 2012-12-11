Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Болливуд: величайшая история любви - трейлер
Киноафиша Трейлеры Болливуд: величайшая история любви. Трейлер

Болливуд: величайшая история любви. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 11 декабря 2012
Болливуд: величайшая история любви – Его обожают, Его ненавидят. Он старомодный. Он современный. Мелодраматичный или мифический? Некоторые говорят, что это единственная культура, которая объединяет жителей Индии. Другие считают, что его влияние крайне негативно и от него следовало бы избавиться. Любовное приключение, которое вот уже 70 лет переживают 2 миллиарда людей. Действительно ли Болливуд повлиял на историю и мораль одной из самых больших и молодых демократических стран мира? Решение за вами.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.9 Болливуд: величайшая история любви
Болливуд: величайшая история любви документальный, 2011, Индия
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Сказки тёмного леса. Ворожея - трейлер 01:00
Сказки тёмного леса. Ворожея  трейлер
Заклятие 4: Последний обряд - дублированный трейлер 02:23
Заклятие 4: Последний обряд  дублированный трейлер
Яга на нашу голову - трейлер 01:48
Яга на нашу голову  трейлер
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Август - трейлер 2 01:46
Август  трейлер 2
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше