Сериал «Дэмиен» – это хоррор-триллер о судьбе молодого парня, которому суждено против собственной воли стать новым Антихристом. Дэмиен трагически теряет родителей в совсем раннем возрасте. Он клянется себе, что найдет виновника их смерти и отомстит ему. Но вскоре герой понимает, что единственный виновник в этой страшной трагедии – он сам. А еще силы зла, которые любыми способами пытаются переманить парня на свою сторону и сделать из него посланника апокалипсиса. Похоже, ему придется смириться с волей дьявола.