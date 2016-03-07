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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Дэмиен

Дэмиен (2016 - 2016)

Damien 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал A&E
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Дэмиен» – это хоррор-триллер о судьбе молодого парня, которому суждено против собственной воли стать новым Антихристом. Дэмиен трагически теряет родителей в совсем раннем возрасте. Он клянется себе, что найдет виновника их смерти и отомстит ему. Но вскоре герой понимает, что единственный виновник в этой страшной трагедии – он сам. А еще силы зла, которые любыми способами пытаются переманить парня на свою сторону и сделать из него посланника апокалипсиса. Похоже, ему придется смириться с волей дьявола.

Дэмиен - трейлер
Дэмиен
трейлер
В ролях
В ролях
Барбара Херши
Барбара Херши
Омид Абтахи
Омид Абтахи
Мэгалин Эчиканвоке
Мэгалин Эчиканвоке
Брэдли Джеймc
Брэдли Джеймc
David Meunier
Сандрин Холт
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Дэмиен - Сезон 1 Сезон 1
2016, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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