Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Левшин
Киноафиша
Персоны
Александр Левшин
Александр Левшин
Дата рождения
1 марта 1899
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
1 ноября 1982
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Броненосец «Потемкин»
(1925)
Фильмография Александр Левшин
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Год
Все
1925
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.8
Броненосец «Потемкин»
Bronenosets Potyomkin
драма, военный, исторический
1925, СССР
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Есть и вестерн, и войны с морскими дьяволами, и приквел «Спартака»: 4 зарубежных сериала, которые стартуют в декабре 2025 года
Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали
«Тяжело смотреть — похоже на психологический фильм ужасов» — за что зрители благодарят и одновременно проклинают сериал «Хирург»
Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп
«Выглядит космически круто»: не зря «Зверополис 2» собрал $556 млн за уик-энд – есть 3 причины пойти на него в кино сразу 4 декабря
Декабрь, 2025 – прибыл Годжо Сатору: «Магическую битву-3» все же покажут в России – дата уже есть, обводите кружком в календаре
У «Спасти рядового Райана» есть менее популярное продолжение: рекордные 9.4 на IMDb, а вы о нем и не слышали
«Смотрел только на него»: Штирлиц лишился сына в «17 мгновениях весны» – момент был настолько горький, что зрители об этом и не подумали
«Искренне не мог поверить своим глазам»: новый «Аватар: Пламя и пепел» вершит историю — Кэмерон лишил первых зрителей дара речи
Ким Чен Ир похитил иностранца ради съемок коммунистической «Годзиллы»: культовый кринж-боевик даже копировали в США
От скандальной таможни до радиоактивного Вегаса: 10 главных сериалов декабря – №1 сняли в России, а вышел крутой сканди-нуар
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667