Александр Левшин
Киноафиша Персоны Александр Левшин

Александр Левшин

Дата рождения
1 марта 1899
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
1 ноября 1982
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Броненосец «Потемкин» 7.8
Броненосец «Потемкин» (1925)

Фильмография Александр Левшин

Жанр
Год
Броненосец «Потемкин» 7.8
Броненосец «Потемкин» Bronenosets Potyomkin
драма, военный, исторический 1925, СССР
Смотреть трейлер
