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Легкие деньги
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Спектакль Легкие деньги

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Легкие деньги». Комедия Гарольда Стрелкова о наследстве и алчности с участием известных артистов театра и кино

Вас ждет увлекательная комедия «Легкие деньги», которая поднимет важные вопросы о том, как деньги влияют на человеческие отношения. В центре сюжета — внушительное наследство известного писателя, который покинул этот мир. Все его родственники озабочены разделом наследства, но неожиданно ситуация принимает неожиданный поворот.

Неожиданное завещание и интрига

Завещание уже написано, наследники определены, но вдруг оно оказывается переписанным! И это не единственная неожиданность: писатель чихает из соседней комнаты! Сюжет, который начинался неспешно, стремительно превращается в остросюжетную детективную историю. Ваша смекалка и чувство юмора будут испытаны на прочность.

Отличный состав актеров

На сцене вы увидите талантливых актеров:

  • Андрей Чернышов / Алексей Матошин
  • Елена Сафонова / Любовь Германова / Инна Глухих
  • Ольга Арнтгольц / Мария Добржинская
  • Иван Оганесян
  • Наталья Бочкарева / Ирина Лачина
  • Анатолий Руденко / Максим Радугин
  • Игорь Письменный / Пётр Баранчеев / Алексей Матошин

Режиссура от Гарольда Стрелкова

Режиссером спектакля является Гарольд Стрелков, который известен своими яркими и запоминающимися постановками. Его мастерство создает уникальную атмосферу, в которой зрители смогут вдоволь насмеяться над алчностью, изобретательностью и глупостью героев.

Неожиданный финал

Финал спектакля станет настоящим сюрпризом для зрителей. Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о вечных ценностях!

Режиссер
Гарольд Стрелков
В ролях
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Любовь Германова
Любовь Германова
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽
4 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1200 ₽
22 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1500 ₽

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