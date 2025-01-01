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Очарованный странник
Билеты от 2000₽
Киноафиша Очарованный странник

Спектакль Очарованный странник

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

История сегодняшнего дня по повести Николая Лескова

Читая последние страницы повести «Очарованный странник», можно ощутить тревогу героя, который беспокоится за свой народ. Он страшится, что, несмотря на все разговоры о мире, в действительности царит «всегубительство». Вокруг нас, как и в рассказе, всё кажется парадоксальным: в СМИ говорят о борьбе за мир, но на деле нас окружают война, насилие, терроризм, коррупция, вандализм и ложь.

Размышления о жизни
Наталья Ковалёва, режиссёр спектакля, отмечает, что каждый из нас периодически задаёт себе вопросы: кто я? зачем я живу? каково моё назначение? В её постановке зрители вместе с героями отправятся в путешествие по жизни, размышляя о смысле и судьбе. Спектакль рисует перед нами яркую и непредсказуемую картину человеческой жизни, в которой переплетаются моменты радости и боли, любви и страха.

Путь героя
Главный герой, Иван Флягин, плывёт на святой остров, и его долгий путь символизирует путь человека, который размышляет о себе и о своём месте в мире. Этот путь приведёт его к встречам с самой сутью человеческой природы: любовью, жестокостью, состраданием, страданиями. В спектакле будет показана как внутренняя борьба героя, так и его внешние столкновения с другими персонажами, такими как дикое животное, женщины, и даже враги.

Битва за душу
Сцена станет полем битвы за человеческую душу, на которой будут сражаться ангелы и демоны. Иван — типичный русский характер: страстный, широкий, смелый, упрямый и бесшабашный. Его путь — это переход от рабства своих страстей и желаний к свободе. Это превращение станет главным мотивом спектакля, исследующего борьбу человека с самим собой и его внутренним миром.

Режиссер
Наталия Ковалева
В ролях
Игорь Карташев
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Василий Цыганцов
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Полина Кузьминская

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Очарованный странник Очарованный странник Очарованный странник Очарованный странник Очарованный странник Очарованный странник Очарованный странник

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