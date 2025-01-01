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Спектакль Легкие деньги

16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Интригующая комедия положений на Воронежской сцене

В новом спектакле, который скоро выйдет на сцену, зрителям предстоит погрузиться в мир неожиданных поворотов и комических ситуаций. Известный писатель покидает этот мир, и его родственники оказываются в центре борьбы за внушительное наследство.

Наследство и интрига

Завещание уже написано, наследники определены, но неожиданно появляется переписанный документ! И, как будто этого недостаточно, писатель, казалось бы, покинувший мир, вдруг «чихает» из соседней комнаты. Это событие служит катализатором для стремительного развития сюжета.

Комедия положений

Спектакль обещает стать блестящей комедией положений и нравов, высмеивающей алчность, изобретательность и глупость героев. Неспешно развивающиеся события становятся остросюжетными и детективными, заставляя зрителей смеяться и размышлять одновременно.

Сюрприз в финале

Финал спектакля подготовит настоящие сюрпризы для зрителей, оставляя их в ожидании новых поворотов. Это не просто шоу о деньгах, но и о человеческих отношениях, о том, как алчность может изменить людей.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории, которая заставит вас смеяться и думать!

Режиссер
Гарольд Стрелков
В ролях
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Мария Добржинская
Игорь Письменный
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 12 ноября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

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