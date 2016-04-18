Байопик о жизни знаменитой советской дрессировщицы Маргариты Назаровой, в роли которой Ольга Погодина. Сериал-биография смелой цирковой артистки из «Полосатого рейса». Маргарита Назарова прожила грандиозную жизнь: будучи захваченной в плен немецкими солдатами в возрасте 15 лет, она провела годы войны в роли служанки, а затем танцовщицей кабаре. Ей чудом удалось спастись, а по окончании войны она уехала в Ригу и устроилась в местный цирк. Так, заручившись своим упорством, она стала одной из самых известных советских дрессировщиц. В сериале Назарову играет Ольга Погодина, а роль её возлюбленного, циркового артиста Константина Константиновского, досталась Андрею Чернышову. Актеры сами исполняли все цирковые трюки, а для съемок был построен цирк в настоящую величину. Целью создателей сериала было не только проследить бескомпромиссный путь смелой женщины, но и через метафору с тигром показать, как зарождаются любовь и понимание. Ведь у Назаровой было две главных любви — Константиновский и ее животные.