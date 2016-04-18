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Постер сериала Маргарита Назарова
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Киноафиша Сериалы Маргарита Назарова

Маргарита Назарова (2016 - 2016)

Margarita Nazarova 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

Байопик о жизни знаменитой советской дрессировщицы Маргариты Назаровой, в роли которой Ольга Погодина. Сериал-биография смелой цирковой артистки из «Полосатого рейса». Маргарита Назарова прожила грандиозную жизнь: будучи захваченной в плен немецкими солдатами в возрасте 15 лет, она провела годы войны в роли служанки, а затем танцовщицей кабаре. Ей чудом удалось спастись, а по окончании войны она уехала в Ригу и устроилась в местный цирк. Так, заручившись своим упорством, она стала одной из самых известных советских дрессировщиц. В сериале Назарову играет Ольга Погодина, а роль её возлюбленного, циркового артиста Константина Константиновского, досталась Андрею Чернышову. Актеры сами исполняли все цирковые трюки, а для съемок был построен цирк в настоящую величину. Целью создателей сериала было не только проследить бескомпромиссный путь смелой женщины, но и через метафору с тигром показать, как зарождаются любовь и понимание. Ведь у Назаровой было две главных любви — Константиновский и ее животные.

В ролях
В ролях
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Александр Песков
Александр Песков
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Наталья Панова
Наталья Панова
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Петр Романов
Петр Романов
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Маргарита Назарова - Сезон 1 Сезон 1
2016, 16 эпизодов
 
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