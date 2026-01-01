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Никита Тюнин
Nikita Tyunin
Киноафиша
Персоны
Никита Тюнин
Никита Тюнин
Nikita Tyunin
Дата рождения
10 июля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
В каком театре играет
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
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Биография Никита Тюнин
Родился 10 июля 1974 года. Сочи, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.4
Страна глухих
(1998)
6.9
Коллектор
(2016)
6.8
Нижняя Каледония
(2008)
Фильмография Никита Тюнин
6.4
Переговорщик
детектив, триллер
2022, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Коллектор
Kollektor
криминал, драма
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Кинотавр Shorts
Kinotavr Shorts
короткометражный
2016, Россия
Смотреть трейлер
6.6
Раскоп
Raskop
комедия, драма
2014, Россия / Украина
Смотреть трейлер
6.8
Нижняя Каледония
Nizhnyaya Kaledoniya
драма
2008, Россия
6.2
Смерть шпионам!
боевик, детектив, военный
2007, Украина
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Строптивая мишень
криминал, триллер
2004, Россия
7.4
Страна глухих
Strana glukhikh
криминал, комедия, драма
1998, Россия / Франция
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Другие проекты Никита Тюнин
16+
Чайка
Билеты
16+
Доктор Живаго
Билеты
12+
Война и мир. Начало романа
Билеты
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