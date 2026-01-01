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Никита Тюнин
Никита Тюнин Nikita Tyunin
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Никита Тюнин

Nikita Tyunin

Дата рождения
10 июля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
В каком театре играет

Биография Никита Тюнин

Родился 10 июля 1974 года. Сочи, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Страна глухих 7.4
Страна глухих (1998)
Коллектор 6.9
Коллектор (2016)
Нижняя Каледония 6.8
Нижняя Каледония (2008)

Фильмография Никита Тюнин

Переговорщик 6.4
Переговорщик
детектив, триллер 2022, Россия
Коллектор 6.9
Коллектор Kollektor
криминал, драма 2016, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Кинотавр Shorts
Кинотавр Shorts Kinotavr Shorts
короткометражный 2016, Россия
Смотреть трейлер
Раскоп 6.6
Раскоп Raskop
комедия, драма 2014, Россия / Украина
Смотреть трейлер
Нижняя Каледония 6.8
Нижняя Каледония Nizhnyaya Kaledoniya
драма 2008, Россия
Смерть шпионам! 6.2
Смерть шпионам!
боевик, детектив, военный 2007, Украина
Строптивая мишень
Строптивая мишень
криминал, триллер 2004, Россия
Страна глухих 7.4
Страна глухих Strana glukhikh
криминал, комедия, драма 1998, Россия / Франция
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Другие проекты Никита Тюнин
Чайка
16+

Чайка

Билеты
Доктор Живаго
16+

Доктор Живаго

Билеты
Война и мир. Начало романа
12+

Война и мир. Начало романа

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