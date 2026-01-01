Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Доктор Живаго
Билеты от 1000₽
Киноафиша Доктор Живаго

Спектакль Доктор Живаго

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 4 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Доктор Живаго»: Масштабная «игра в людей» по мотивам одноимённого романа 

Спектакль «Доктор Живаго» переносит зрителя в сложный и противоречивый мир романа Бориса Пастернака, наполненного тонкими размышлениями о христианстве, жертвенности и любви.

О произведении

Марина Цветаева говорила о Пастернаке:

«Действие Пастернака равно действию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем. Под него попадаем. В него — впадаем».

Сам Пастернак определял роман как «духовную автобиографию», соединяющую черты его самого и других великих поэтов: Блока, Маяковского и Есенина. В центре повествования — Юрий Живаго, доктор и поэт, чья жизнь охватывает период с 1903 по 1945 год. Этот герой, по словам автора, олицетворяет дух русского христианства с его жертвенной щедростью и благоговением перед человеком.

«Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить».

Особенности постановки

Спектакль насыщен символизмом, сложными ремарками автора и неожиданными режиссёрскими решениями. Среди них – сцены курения на сцене, о чём важно знать при планировании посещения.

Основные роли и актёрский состав

В постановке участвует многоплановый актёрский ансамбль:

  • Юрий Живаго, доктор – Иван Вакуленко
  • Евграф Живаго, его сводный брат (а также Родион, Юсупка, Машинист, Гурьян, Ливерий) – Степан Владимиров
  • Иннокентий (Ника) Дудоров, друг Живаго (а также Учитель, Самдевятов, Дезертир) – Александр Моровов
  • Миша Гордон, лучший друг Живаго (а также Главврач, Часовой с ружьём, Часовой на лыжах) – Вениамин Краснянский
  • Николай Николаевич Веденяпин, дядя Живаго (а также Начальник станции) – Никита Тюнин
  • Тоня Громеко, жена Живаго – Екатерина Смирнова
  • Александр Александрович Громеко, профессор химии, отец Тони (а также Григорий Осипович Гордон, отец Миши) – Иван Верховых
  • Лара Гишар (Антипова), учительница – Ольга Бодрова
  • Виктор Комаровский, адвокат – Карэн Бадалов
  • Павел Антипов (Стрельников), муж Лары – Юрий Титов
  • Смерть (она же мадам Флери) – Александра Кесельман

Главная идея

«Доктор Живаго» — это размышление о силе духа и человеческой щедрости в эпоху исторических катаклизмов. Спектакль предлагает не только пережить судьбу героев, но и задуматься о месте христианских ценностей в современном мире.

Режиссер
Евгений Каменькович
В ролях
Никита Тюнин
Никита Тюнин
Иван Верховых
Иван Верховых
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Владимир Свирский
Владимир Свирский
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов

Купить билет на спектакль Доктор Живаго

Помощь с билетами
Октябрь
24 октября суббота
17:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Надо что-то делать
18+
Драма

Надо что-то делать

11 сентября в 20:00 Пространство «Внутри»
от 2000 ₽
Пушкину и не снилось. Сказка на все времена
6+
Детский

Пушкину и не снилось. Сказка на все времена

5 сентября в 16:00 КЦ «Строгино»
от 500 ₽
Барабаны в ночи
18+
Комедия

Барабаны в ночи

27 сентября в 19:00 Театр им. Пушкина
от 24500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше