Спектакль «Доктор Живаго»: Масштабная «игра в людей» по мотивам одноимённого романа

Спектакль «Доктор Живаго» переносит зрителя в сложный и противоречивый мир романа Бориса Пастернака, наполненного тонкими размышлениями о христианстве, жертвенности и любви.

О произведении

Марина Цветаева говорила о Пастернаке:

«Действие Пастернака равно действию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем. Под него попадаем. В него — впадаем».

Сам Пастернак определял роман как «духовную автобиографию», соединяющую черты его самого и других великих поэтов: Блока, Маяковского и Есенина. В центре повествования — Юрий Живаго, доктор и поэт, чья жизнь охватывает период с 1903 по 1945 год. Этот герой, по словам автора, олицетворяет дух русского христианства с его жертвенной щедростью и благоговением перед человеком.

«Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить».

Особенности постановки

Спектакль насыщен символизмом, сложными ремарками автора и неожиданными режиссёрскими решениями. Среди них – сцены курения на сцене, о чём важно знать при планировании посещения.

Основные роли и актёрский состав

В постановке участвует многоплановый актёрский ансамбль:

Юрий Живаго, доктор – Иван Вакуленко

– Иван Вакуленко Евграф Живаго, его сводный брат (а также Родион, Юсупка, Машинист, Гурьян, Ливерий) – Степан Владимиров

(а также Родион, Юсупка, Машинист, Гурьян, Ливерий) – Степан Владимиров Иннокентий (Ника) Дудоров, друг Живаго (а также Учитель, Самдевятов, Дезертир) – Александр Моровов

(а также Учитель, Самдевятов, Дезертир) – Александр Моровов Миша Гордон, лучший друг Живаго (а также Главврач, Часовой с ружьём, Часовой на лыжах) – Вениамин Краснянский

(а также Главврач, Часовой с ружьём, Часовой на лыжах) – Вениамин Краснянский Николай Николаевич Веденяпин, дядя Живаго (а также Начальник станции) – Никита Тюнин

(а также Начальник станции) – Никита Тюнин Тоня Громеко, жена Живаго – Екатерина Смирнова

– Екатерина Смирнова Александр Александрович Громеко, профессор химии, отец Тони (а также Григорий Осипович Гордон, отец Миши) – Иван Верховых

(а также Григорий Осипович Гордон, отец Миши) – Иван Верховых Лара Гишар (Антипова), учительница – Ольга Бодрова

– Ольга Бодрова Виктор Комаровский, адвокат – Карэн Бадалов

– Карэн Бадалов Павел Антипов (Стрельников), муж Лары – Юрий Титов

– Юрий Титов Смерть (она же мадам Флери) – Александра Кесельман

Главная идея

«Доктор Живаго» — это размышление о силе духа и человеческой щедрости в эпоху исторических катаклизмов. Спектакль предлагает не только пережить судьбу героев, но и задуматься о месте христианских ценностей в современном мире.