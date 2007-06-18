Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Смерть шпионам!
1 постер
Киноафиша Сериалы Смерть шпионам!

Смерть шпионам! (2007 - 2007)

Smert spionam! 18+
Год выпуска 2007
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Прокатчик Star Media
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

«Смерть шпионам!» — украинский детективный сериал, повествующий о подвигах сотрудников контрразведки во времена Великой Отечественной войны. Советские войска понимают, что как никогда близки к победе над фашизмом, однако в их рядах появляется все больше иностранных шпионов, готовых вставить палки в колеса противнику. Руководство подозревает, что на территории Красной армии затесался опасный немецкий шпион, работающий под прикрытием. Выследить и обезвредить врага необходимо агентам специального отдела, который получил название СМЕРШ.

В ролях
В ролях
Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Александр Яценко
Александр Яценко
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Смерть шпионам! - Сезон 1 Сезон 1
2007, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Этот сериал похож на «Клюквенный щербет» и выйдет раньше, чем 4 сезон хита: запасаемся попкорном и ждем сериал «Ревность»
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше