«Смерть шпионам!» — украинский детективный сериал, повествующий о подвигах сотрудников контрразведки во времена Великой Отечественной войны. Советские войска понимают, что как никогда близки к победе над фашизмом, однако в их рядах появляется все больше иностранных шпионов, готовых вставить палки в колеса противнику. Руководство подозревает, что на территории Красной армии затесался опасный немецкий шпион, работающий под прикрытием. Выследить и обезвредить врага необходимо агентам специального отдела, который получил название СМЕРШ.