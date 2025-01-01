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Чайка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чайка

Спектакль Чайка

Несколько поколений «фоменок» разыгрывают хрестоматийную пьесу Чехова
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральное погружение в чеховские миры

Постановка «Чайки» в «Мастерской Фоменко» – это глубокое и чуткое погружение в мир Антона Павловича Чехова. Продолжая многолетнюю традицию работы с его произведениями, театр вновь обращается к одной из самых загадочных и гармоничных пьес великого драматурга.

Режиссёрский подход

В постановке подчёркнуты особенности чеховской драматургии:

  • Тонкие взаимоотношения персонажей, которые проявляются через «недоговорённость» и интонацию.
  • Психологическая глубина диалогов, где слова часто скрывают истинные чувства.
  • Тоска по совершенству, пропитывающая пьесу и её героев.

Режиссёрская работа акцентирует внимание на том, как текст Чехова может звучать в современном мире, оставаясь верным своему эпохальному новаторству.

Особенности спектакля

Спектакль следует авторским ремаркам, включая такие детали, как курение на сцене. Это добавляет аутентичности постановке, но требует внимания зрителей, планирующих посещение.

Актёрский состав

На сцене представлен богатый и многогранный ансамбль, создающий музыкальную симфонию характеров:

  • Ирина Николаевна Аркадина – Галина Тюнина
  • Константин Треплев – Фёдор Малышев
  • Пётр Сорин – Рустэм Юскаев
  • Нина Заречная – София Лукиных
  • Борис Тригорин – Кирилл Пирогов
  • Маша – Серафима Огарёва
  • Шамраев – Олег Нирян
  • Полина Андреевна – Наталия Курдюбова, Ольга Бондарева

Особая атмосфера

В спектакле удаётся передать чеховскую атмосферу, где повседневность насыщена тоской и стремлением к чему-то большему. «Чайка» становится не просто историей о любви и амбициях, а размышлением о смысле жизни и искусстве.

Эта постановка – признание в любви Чехову, чьё негромкое, но глубокое слово продолжает вдохновлять поколения театралов и зрителей.

Режиссер
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
В ролях
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Федор Малышев
Серафима Огарева
Рустэм Юскаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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