Андре Тешине
Награды
Награды и номинации Андре Тешине
André Téchiné
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Андре Тешине
Каннский кинофестиваль 1985
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2017
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1993
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1979
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2001
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2024
Художественный фильм
Номинант
Берлинале 2016
Золотой берлинский медведь
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2007
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2005
Золотой берлинский медведь
Номинант
