Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Галина Степанова
Галина Степанова Galina Stepanova
Киноафиша Персоны Галина Степанова

Галина Степанова

Galina Stepanova

Дата рождения
26 октября 1911
Возраст
94 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
12 июля 2006
Карьера
Актриса
Место рождения
Губин-Угол, Тверская губерния, Российская империя

Популярные фильмы

Драгоценный подарок 6.1
Драгоценный подарок (1956)
Красный галстук 5.9
Красный галстук (1948)

Фильмография Галина Степанова

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Драгоценный подарок 6.1
Драгоценный подарок Dragotsennyy podarok
комедия, семейный 1956, СССР
Красный галстук 5.9
Красный галстук Krasnyy galstuk
детский 1948, СССР
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше