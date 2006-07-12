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Фильмография
Галина Степанова
Galina Stepanova
Киноафиша
Персоны
Галина Степанова
Галина Степанова
Galina Stepanova
Дата рождения
26 октября 1911
Возраст
94 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
12 июля 2006
Карьера
Актриса
Место рождения
Губин-Угол, Тверская губерния, Российская империя
Популярные фильмы
6.1
Драгоценный подарок
(1956)
5.9
Красный галстук
(1948)
Фильмография Галина Степанова
Жанр
Все
Детский
Комедия
Семейный
Год
Все
1956
1948
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.1
Драгоценный подарок
Dragotsennyy podarok
комедия, семейный
1956, СССР
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5.9
Красный галстук
Krasnyy galstuk
детский
1948, СССР
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