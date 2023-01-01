«Повелитель мух» – это драматический сериал по мотивам одноименного романа Уильяма Голдинга. В военное время после падения самолета несколько маленьких мальчиков из Британии оказываются на необитаемом острове без взрослых. Сперва они растеряны, но вскоре решают построить собственную цивилизацию. Во главе «племени» становится разумный и ответственный Ральф, которого поддерживает юный интеллектуал Хрюша. Но вскоре бунтарь Джек восстает против их власти, чтобы веселиться, охотиться и никому не подчиняться.