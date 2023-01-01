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Киноафиша Сериалы Повелитель мух

Повелитель мух ( - …)

Lord of the Flies
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 0 минут
О чем сериал

«Повелитель мух» – это драматический сериал по мотивам одноименного романа Уильяма Голдинга. В военное время после падения самолета несколько маленьких мальчиков из Британии оказываются на необитаемом острове без взрослых. Сперва они растеряны, но вскоре решают построить собственную цивилизацию. Во главе «племени» становится разумный и ответственный Ральф, которого поддерживает юный интеллектуал Хрюша. Но вскоре бунтарь Джек восстает против их власти, чтобы веселиться, охотиться и никому не подчиняться.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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