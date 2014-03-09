В центре событий оказываются жители небольшого городка Аркадии, расположенного в штате Миссури. Все они вынуждены столкнуться с катастрофическими последствиями апокалипсиса. Мертвые родственники решили вернуться в их жизнь. Все началось с того, что неизвестно откуда в китайской деревушке появился американский мальчик. Его передали сотрудникам социальной службы. Мальчик по имени Джейкоб не отвечал на вопросы окружающих, но во время обеда в кафе написал на экране мобильника агента название города – Аркадия.