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7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Воскрешение

Воскрешение (2014 - 2015)

Resurrection 16+
Год выпуска 2014
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 15 часов 3 минуты
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О чем сериал

В центре событий оказываются жители небольшого городка Аркадии, расположенного в штате Миссури. Все они вынуждены столкнуться с катастрофическими последствиями апокалипсиса. Мертвые родственники решили вернуться в их жизнь. Все началось с того, что неизвестно откуда в китайской деревушке появился американский мальчик. Его передали сотрудникам социальной службы. Мальчик по имени Джейкоб не отвечал на вопросы окружающих, но во время обеда в кафе написал на экране мобильника агента название города – Аркадия. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэтт Крэйвен
Мэтт Крэйвен Sheriff Fred Langston
Фрэнсис Фишер Lucille Langston
Николас Гонсалес
Николас Гонсалес Deputy Connor Cuesta
Омар Эппс
Омар Эппс Agent J. Martin Bellamy
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит Henry Langston
Сэм Хэзелдайн
Сэм Хэзелдайн Caleb Richards
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Воскрешение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 8 эпизодов
 
Воскрешение - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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