Вий
Киноафиша Вий

Спектакль Вий

Мюзикл по гоголевской повести 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Вий»: новая интерпретация бессмертной классики

Приглашаем вас на мюзикл «Вий», который основан на знаменитой повести Николая Гоголя. Это уникальное представление, наполненное живыми эмоциями, предлагает зрителям погрузиться в мир традиционных украинских народных сказок и мистических историй.

Лучшие артисты на одной сцене

В спектакле участвуют лучшие артисты жанра, чьи таланты и мастерство заставят вас забыть о повседневности. Их проникновенный вокал и актерская игра создадут поистине волшебную атмосферу.

Фантастическое художественное оформление

Спектакль порадует и визуальными эффектами: фантастическое художественное оформление, которое гармонично переплетается с музыкой, создает незабываемые образы и впечатления. Каждый элемент декора добавляет глубину и интригу.

Музыка, меняющая восприятие

Музыка мюзикла «Вий» завораживает и пробирает до глубины души. Композитор и исполнители создали удивительный звуковой мир, который изменит ваше представление о современном музыкальном театре.

Акробатические полеты: движение и экспрессия

Не упустите возможность насладиться акробатическими полетами, которые не только восхищают зрителей, но и добавляют динамики и энергии в действие на сцене. Этот элемент придаст спектаклю уникальную зрелищность.

Не пропустите возможность увидеть мюзикл «Вий» в исполнении талантливых артистов и узнать, как классическая история переплетается с современными театральными традициями.

Режиссер
Николай Покотыло
В ролях
Галина Безрук
Галина Безрук
Дарья Бурлюкало
Дарья Бурлюкало
Максим Заусалин
Максим Заусалин
Дмитрий Савин
Игорь Скрипко

Фотографии

