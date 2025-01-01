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Постер сериала Таксопарк 13
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Киноафиша Сериалы Таксопарк 13

Таксопарк 13 (2025 - …)

Taksopark 13 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Главный герой «Таксопарка №13» – инспектор ГИБДД Сергей Есаулов, который живет размеренной семейной жизнью, воспитывает 18-летнюю дочь и любит свою жену. Но однажды семейная ссора приводит к череде страшных событий и превращает жизнь Сергея в кошмар. Его дочь попадает в аварию, а жену Сергей обнаруживает мертвой в постели. Выясняется, что она была задушена его же ремнем. Главный герой мгновенно становится фигурантом уголовного дела, но не собирается просто ждать итогов расследования – Сергей решает самостоятельно найти убийц жены. Будучи отстраненным от службы, Есаулов устраивается на работу в городской таксопарк №13 и начинает поиски.

 

Таксопарк 13 - трейлер первого сезона
Таксопарк 13  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Сослан Фидаров
Сослан Фидаров
Алексей Дмитриев
Алексей Дмитриев
Максим Заусалин
Максим Заусалин
Павел Чернышёв
Павел Чернышёв
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Таксопарк 13 - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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